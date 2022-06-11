Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, dünyada 160 milyon çocuk işçi olduğunu, bunun dünyadaki her 10 çocuktan 1'inin evine para götürmek için çalıştığı anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'deki eğitim sisteminin çocuklara nereye giderlerse gitsinler oradaki okullara kayıt olma imkânı sağladığını aktaran Özcan, kendilerinin de çocuk, aile, bahçe veya tarla sahibi, işveren, okul müdürü ve öğretmeni bir araya getirip, çocuklar ve okul arasındaki bu bağlantıyı kurmada köprü vazifesi gördüklerini ifade etti. Numan Özcan "Şu ana kadar 8 binin üzerinde çocuğa, 4 binden fazla aileye ulaştık. Çocukların okula ulaşımını da sağlayarak onları eğitim imkânlarına yönlendiriyoruz" dedi.

Yoksa tabağında çocuk işçi mi var? Metro Türkiye'nin başlattığı “Tabağında ne var?” hareketiyle tüketiciler yediği sebze meyvenin hangi tarladan ne zaman hasat edildiğinden pestisit ve ağır metal analizlerine, ürünün vitamin-mineral değerinden çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığına kadar öğrenebilecek