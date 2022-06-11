Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | İSTANBUL

18-19 Haziran'da düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240 binde fazla başvuru yapıldı. Sınava az bir süre kala Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün merak edilenleri gazetemize anlattı. "Her şeyin eksiksiz olması için özel bir çaba sarf ediyoruz" diyen Halis Aygün’ün sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

BİR BABA OLARAK SÖYLÜYORUM KIYASTAN KAÇININ

> 2022-YKS'ye adım adım yaklaşıyoruz. Adaylara ne söylemek istersiniz? Ciddi bir talep var bu süreçte ne yapmaları gerektiğine dair, bir baba olarak da ailelere neler söylemek istersiniz?

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştireceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Geçen yıla göre yaklaşık 650 bin daha fazla aday 2022-YKS’ye başvurdu. Sınav tecrübemiz, çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde, rekor katılımın olacağı YKS’yi bu sene de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençlerimizin fiziki ve ruhsal sağlıkları bizler için çok önemli. YKS'ye hazırlanırken kaygı yoğunluğunu azaltarak kaygıyı motivasyonu destekleyen bir unsura dönüştürmek ve dolayısıyla kaygı yönetimini başarmak da önemli. Gençlerimiz, kaygılarını ve duygularını aileleri ve yakınlarıyla paylaşmaktan çekinmemeli. Bu süreçlerden geçmiş bir baba olarak söylemeliyim ki adaylarımızın aileleri, bu süreçte çocuklarının kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını artırmak için onlara destek olmalı, daima onların yanlarında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli, onların sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamalıdır. Aileler ayrıca her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu dikkate alarak kendi çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaktan kesinlikle kaçınmalıdırlar. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalıdırlar.

POZİTİF OLURSA NE OLUR?

> Pandemi dönemi kısıtlamalarının kalktığı bir ortamda yapılacak sınav merak konusu. Bu durumu sizden dinlemek isteriz.

2022-YKS Pandemi döneminin ardından uygulayacağımız ilk YKS olacak. ÖSYM olarak pandemi dönemindeki bütün sınavlarımızı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "Covid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda hazırladığımız “Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi”ne göre uyguladık. Bu rehbere göre salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Adaylara sınav binası girişlerinde maske, dezenfektan ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Buna ek olarak adayların Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilerek Covid-19 durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alındı.

Pandemi süresince yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 adet maske, 24 milyon 388 bin 806 adet dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 adet eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 adet yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 adet koruyucu önlük dağıtıldı. Pandemi döneminde eğitim tüm kademelerde çevrimiçi yapıldı ve sınavlar online olarak uygulandı. Ancak ÖSYM olarak bu süreçte biz gerekli tüm tedbirleri alarak sınavları yüz yüze başarıyla gerçekleştirdik.

HES Kodu’na ilişkin sorunuzla ilgili olarak; Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de, Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES kodu uygulamasını kaldırdık. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız isterlerse kendi maskeleriyle de sınava gelebilecekler. Sınav günü Covid-19 durumu olan adaylarımız Sağlık Bakanlığı e-nabız üzerinden edineceği Covid-19 Pozitif durumunu bildirir Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan Yedek Sınav Salonlarında sınava alınacaklardır.

130 KİŞİ KAPALI DÖNEMDE GÖREV ALMAKTA

> Bildiğim kadarıyla soru hazırlama ekibi kapalı devre kampa girip, sınav bitimine kadar kalıyor. Bu dönem veya süreç nasıl işliyor?

2022-YKS kapalı dönem süreci başlamış olup sınav evraklarının basımı devam ediyor. Sınav güvenliği bizler ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Kapalı dönem olarak adlandırılan süreçte faraday kafesle kaplı, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir ortamda sınav kitapçıkları hazırlanıyor, basılıyor ve paketleniyor. Kapalı dönem başlangıcından sınav bitimine kadar geçen süreç boyunca her şeyin eksiksiz olması için özel bir çaba sarf ediyoruz. Burada görev yapan arkadaşlarımız özverili ve titiz bir çalışma yürütüyor. 2021-YKS’de 40 gün olan kapalı dönem matbaa süreci bu sene rekor aday başvurusundan dolayı 44 güne çıktı. Akademisyen, uzman ve teknik personelden oluşan 130 kişi kapalı dönemde görev almaktadır.

FARKLI BİR UYGULAMA BULUNMUYOR

> Paragraf sorularıyla ilgili uzunluk konusunda bir yakınma ara ara gündeme geliyor.

Sınav soruları üniversitelerimizden akademisyenler, ölçme değerlendirme uzmanları, öğretmenler ve alan uzmanlarımız tarafından hazırlanıp denetleniyor. Sorular içerik, biçim, kazanım, dil, ölçme değerlendirme tekniklerine uygunluk gibi çok farklı açılardan değerlendirilerek hazırlanmaktadır. Soruların belirlenmesinde diğer yıllardan farklı bir uygulama bulunmamaktadır. Soru kitapçıkları hazırlanırken ortalama kelime sayıları dikkate alınıyor. Yani bu sene paragraflar uzun geçen sene kısa gibi bir durum sınavın bütününe bakıldığında söz konusu değil. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı bazı sorular üzerinden değil, bütün olarak ele almak gerekir. Ayrıca YKS’nin özünde bir sıralama sınavı olduğu unutulmamalıdır.

YENİ NESİL İLE KASTEDİLEN...

> Açıklamalarınızda genellikle 'Yeni nesil soru' vurgusu yapıyorsunuz. Benzer sorular yine adayları bekliyor mu?

Yeni nesil soru ile kastedilen aslında hayatla iç içe sorular olması. Öğrenciyken belki de hepimizin söylediği bir cümleydi: "Bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak?" Bu sorular muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme gibi özellikler taşıyan, gerçek hayatla bağlantı kuran ve hayatın içinden sorular demek. Bu tip sorular adayların okuma, anlama, akıl yürütme becerilerini ölçen sorular. Adaylar sorularla zihinsel yakınlık kurarak çözüme varıyorlar. Böylelikle adaylarımız, bilginin günlük hayattaki rolünü daha fazla kavramış oluyor. Dolayısıyla bu sene de soru tiplerinde bir değişiklik söz konusu değil.

BUNLAR SERBEST OLACAK...

> Sınavlarda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, basit piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest bırakılmıştı. Bir değişiklik var mı?

Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenlemeler adayların sınav konforunu artıracak ve sınav binalarına ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemelerdi. Sahadan bu anlamda olumlu dönüşler aldık. Şu an için bu dönüşümden memnunuz ve ek bir değişiklik yapmadık. Bu düzenlemeleri yaparken, sınav güvenliğine zarar vermeyecek iyileştirmeler olmasına dikkat ediyoruz.

200 PUANI SON KEZ KULLANILACAK

> TYT süresi 30 dakika uzatıldı ve baraj kaldırıldı. Bu değişikliğin YKS'ye ve üniversitelerin öğrenci havuzuna etkisi nasıl olur?

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Ayrıca TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkânı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içerisine girmek gerekiyor.

Ayrıca TYT için 200 ve üzeri puan kullanılması kuralı bu yıldan sonra sonlanacaktır. 2021-YKS’de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar 2022-YKS’de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama artık geçerli olmayacaktır.

SINAV ÖNCESİ BUNLARU UNUTMAYIN

> Son olarak adaylara neler söylemek istersiniz?

Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmeleri ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları olası mağduriyetlerin önüne geçecektir. ÖSYM internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız/yapacağımız duyuruları takip etmeleri adaylarımız için faydalı olacaktır. Sınav günü adaylarımız Sınava Giriş Belgesi ile Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesini yanlarına almayı unutmasınlar. Adaylarımıza emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle başarılar dilerim.

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