Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
11.06.2022 - 17:09 | Son Güncelleme: 11.06.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
871875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871875.aspx
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