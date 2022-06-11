Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
11.06.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 11.06.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
871878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871878.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER