Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
12.06.2022 - 16:59 | Son Güncelleme: 12.06.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
872208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/872208.aspx
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