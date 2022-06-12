Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ERZURUM ili HORASAN ilçesi Özel Nafiz Şahsuvaroğlu Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu için çalışmak üzere MEB kurumlarında Rehber Öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyan rehber öğretmene ihtiyaç vardır. Müracaat etmek isteyenlerin kurum müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

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