Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
14.06.2022 - 16:59 | Son Güncelleme: 14.06.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : ilan,
873135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/873135.aspx
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