Türkiye Gazetesi

İstanbul-Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumda “Eğitimde Fırsat Eşitliği” gündemi ile ulusal ve uluslararası 11 farklı üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 41 araştırmacı bilim insanı yer alacak ve yirmi üç bildiri sunulmuş olacak. Sempozyumda ayrıca “Okul Öncesi Eğitim” ve “21. Yüzyılda Öğretmen Becerileri” başlıklı paneller ile çok sayıda davetli konuşmacı yer alacak.



Sempozyumda ayrıca Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dergipark’ta ilk sayısı yayımlanan akademik ve hakemli dergisi “Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Edebiyat Dilbilim Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Dergisi” tanıtımı gerçekleştirilecek.



Başakşehir ilçesinde görev yapan 600’den fazla lisansüstü eğitim öğrencisi, mezunu bulunmaktadır. Bunu Türkiye örneğinde düşünüldüğünde söz konusu sayı çok daha fazladır. Hâlihazırda akademik dünyanın içinde olan binlerce öğretmen ile Akademik dünya bir bağ kuracak olan Edebiyat Dilbilim Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Dergisi bu sayısı ve gelecek sayılarıyla misafir bir ses değil; milyona yakın üyesiyle önemli bir başlangıcın ev sahibi olacak.



Edebiyat, dilbilim ve eğitim bilimleri başta olmak üzere tüm bilim alanlarına ilişkin bilgi, uygulama, sorun ile önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla edebiyat, dilbilim ve eğitim bilimleri başta olmak üzere tüm bilimlere ilişkin yazılara yer verilecek olan Edebiyat Dilbilim Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Dergisi yazılarında araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin sorunları ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınacak.