Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan akademik kadrolardan aşağıda belirtilen Doçent ve Dr.Öğr.Üyesi kadroları iptal edilmiştir.
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alıyor
15.06.2022 - 16:44 | Son Güncelleme: 15.06.2022 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
873558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/873558.aspx
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