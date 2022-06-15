Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan akademik kadrolardan aşağıda belirtilen Doçent ve Dr.Öğr.Üyesi kadroları iptal edilmiştir.

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