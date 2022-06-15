Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Bayburt Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
15.06.2022 - 16:47 | Son Güncelleme: 15.06.2022 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Bayburt Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu
Etiketler : akademisyen,
873561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/873561.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Yavuz Bingöl annesinin cenaze töreninde sitem etti: Yazıklar olsun
- Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram altın rüzgarı arkasına aldı: 16 Haziran 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
- Survivor Sercan’ın uzun saçlı hali şoke etti! “Saçı montajla mı eklediniz?”