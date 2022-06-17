Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci tüm sene, iki dönem boyunca çalıştı çabaladı ve yılın sonuna geldi. Öğrencilerin bazı kısmı YKS'ye girecek ve bir diğer kısmı ise dönemin yorgunluğunu atmak için tatilini yapacak. Dönemin bitmesiyle beraber Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir mesaj yayımladı. Bakan Mahmut Özer mesajında velilere çocukların, aynı zamanda ülkemizin en değerli varlıkları olduğunu belirterek eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencinin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak geleceği inşa edecek çocukların ve velilerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrencilerimiz, bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum.

Değerli öğretmenlerimiz, zorlu şartlar altında başlayan bu eğitim öğretim yılının son günündeyiz. Sizlerin özverili çalışmalarıyla okullarımız küresel salgın koşullarında da en güvenli alanlar olma özelliğini korudu. Bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkemizin normalleşmesinde sarf ettiğiniz emek, öğrencilerimize göstermiş olduğunuz özen ve fedakârlıktan ötürü sizlere en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum."

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