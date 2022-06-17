Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kaliteli eğitimin öncüsü olan MEF Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosuyla, algısı farklı çalışan yeni nesil karşısına, bugüne kadarki öğrenme yöntemlerini değiştirmek için 2012 yılında kuruldu. 2014’te Flipped Learning’i dünyada tüm programlarında uygulayan ilk üniversite olan kurum getirdiği pek çok yenilikle yoluna devam ediyor.

“FLIPPED LEARNING’İ DÜNYADA İLK UYGULAYAN ÜNİVERSİTEYİZ”

Flipped Learning’i dünyada tüm programlarında uygulayan ilk üniversite olan MEF Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, pek çok kuruma örnek olan model ile ilgili şunları söyledi:

“Flipped learning, aktif öğrenme yöntemlerinden en etkilisi. Öğrenciyi merkez alan ve öğretmeni moderatör yapan, öğrencinin asıl öğrenmesi gereken üst bilişsel yetenekleri kazanmasını sağlayan bir model. 2014 yılından beri bu modeli sadece Türkiye’de değil, dünyada uygulayan ilk üniversiteyiz. Şimdi ise pek çok kurum bu modele yöneliyor. Buradaki amaç öğrenciyi sınıfa gelmeden önce derse hazırlamak. Çünkü öğrencinin sınıfta aktif olabilmesi için dersle ilgiliyi bilgiye önceden sahip olması da gerekiyor.”

TERS YÜZ ÖĞRENME MODELİ (FLIPPED LEARNING) NEDİR?

‘FLipped Learning’ yani ‘Ters Yüz Öğrenme Modeli’ modeli ile öğrenciler “akademisyenleri tarafından bilgilendirilen” kişilerden, “bilgiye ulaşan ve bilgiyi bir sonraki adıma taşıyan” kişilere dönüşüyor. Türkçe'ye basitçe 'ters yüz öğrenme modeli' olarak çevrilen Flipped Learning'te öğrenme iki adım olarak tanımlanıyor. Bu adımların ilki bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım), ikincisi ise bilginin öğrenci tarafından özümsenmesi. Geleneksel eğitim sisteminde nispeten daha kolay olan bilginin öğrenciye aktarımı sınıfta akademisyen tarafından yapılıyor ve daha zor olan bilginin özümsenmesi aşamasında öğrenci ders dışında ödev ve projeleriyle baş başa bırakılıyor. Flipped Learning modelinde öğrenciye bilginin aktarımı yine akademisyenleri tarafından hazırlanan ders videoları ve makaleler, Excel dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve PowerPoint slaytları gibi tamamlayıcı materyaller yardımıyla gerçekleştiriliyor. Böylece bilginin transferi, grupla öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına giriyor.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak ve kampüste yaşamı detaylı görmek için kurulduğu günden bu yana birçok yeniliğe imza atan MEF Üniversitesi vlogunu izleyebilirsiniz.

MEF ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

MEF Üniversitesi geniş burs olanaklarıyla başarılı öğrenciyi teşvik ederek yükseköğretimde fırsat eşitliği sağlıyor. MEF Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı’nda tüm öğrencilerini %100 ve %50 oranında burslu olarak alıyor. Tam ve kısmi bursların toplam oranı; %57,2 tam bursa eşdeğer olan MEF Üniversitesi’nde burs olanaklarının amacı; eğitim-öğretimi desteklemek, başarılı öğrencileri teşvik etmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara yönlendirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda MEF Üniversitesi’nin adını duyurmak.

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MEF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

MEF Üniversitesi’nin taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Ancak geçen senenin taban puanlarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Lisans bölümlerinin taban puanları, burs oranı, kontenjan gibi bilgileri içeren tabloyu görüntüleyebilirsiniz.

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MEF ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Bünyesinde pek çok fakülte ve bölümün bulunduğu MEF Üniversitesi ücretleri değişkenlik gösteriyor. 2021-2022 akademik yılı için MEF üniversitesinin belirlediği eğitim ücretlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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