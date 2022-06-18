Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.
Maltepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor
18.06.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 18.06.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
874710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/874710.aspx
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