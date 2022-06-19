Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Rekor başvuru ile 3 milyon 234 bin 409 adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. 2022-YKS kapsamında saat 10.15’te başlayan TYT’de adaylara, soruları cevaplamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. Sınava, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi. YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine aynı gün saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. YKS sonuçları ise 20 Temmuz’da açıklanacak. TYT’yi yorumlayan uzmanlar şunları söyledi:

MÜFREDETA UYGUNDU

> Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüş. Matematik testi geçen yıla göre daha kolay ve geometride orta seviyede soru sorulmuş.Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiş. Türkçe’de 7 dil bilgisi, geri kalan soruların ise paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmış. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrenildi.

DAHA ANLAŞILIRDI

> Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: Sürenin artmasıyla beraber geçen seneye oranla öğrencilerin soruları daha rahat cevaplayabildiğini söyleyebiliriz. 2018’de değişen soru yapısı bu sınavda da kendini göstermiş, modelleme ve hikâye kurgusu yapılmış. Bu seneki sorular geçen yıla göre daha anlaşılır düzeyde. Çeldirici olmayıp çözümleri de uzun değildi. Temel kavramlara sahip ve matematiğe yeterli zaman ayırabilen iyi öğrencilerin emeklerinin boşa çıkmayacağı bir sınavdı.

Barajsız ilk YKS sona erdi! 3 milyondan fazla aday ter döktü 3 milyon 243 bin 425 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) sona erdi. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: Başarıyla tamamlanmıştır Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını duyurdu.