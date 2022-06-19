Türkiye Gazetesi

3 milyondan fazla üniversite adayının başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS-2022) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) başladı. Dün yaşanan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) heyecanının ardından bugün ikinci oturum heyecanı yaşanıyor. AYT için başvuran 2 milyon 56 bin 512 aday, 180 dakika boyunca ter dökecek.

SAAT 10'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMADILAR

Maskesiz yapılan ve ilk kez bu yıl baraj olmadan gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan sınavda 317 bin 765 kişi görev alıyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15'te sona erecek.

AYT'de adaylara soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru cevaplayacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULDU

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, maskeleriyle sınava geldi.

Covid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: Başarıyla tamamlanmıştır Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını duyurdu.