Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 sözleşmeli personel alacak
19.06.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 19.06.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 167 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
875031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875031.aspx
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