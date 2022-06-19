Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
19.06.2022 - 17:23 | Son Güncelleme: 19.06.2022 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, itfaiye eri alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
875034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875034.aspx
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