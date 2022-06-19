Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.06.2022 - 17:26 | Son Güncelleme: 19.06.2022 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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875037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875037.aspx
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