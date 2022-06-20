Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
20.06.2022 - 16:48 | Son Güncelleme: 20.06.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
875466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875466.aspx
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