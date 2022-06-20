Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.
Bursa Teknik Üniversitesi 19 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor
20.06.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 20.06.2022 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Bursa Teknik Üniversitesi 19 öğretim ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
875469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875469.aspx
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