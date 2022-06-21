Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.06.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 21.06.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
875901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875901.aspx
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