Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alacak
22.06.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 22.06.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
876339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/876339.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER