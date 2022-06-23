Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) alınacaktır.
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alıyor
23.06.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 23.06.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
876750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/876750.aspx
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