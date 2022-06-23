Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Akdeniz Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor
23.06.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 23.06.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
876753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/876753.aspx
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