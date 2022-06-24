Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle: Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bartın Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
24.06.2022 - 17:09 | Son Güncelleme: 24.06.2022 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
877173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877173.aspx
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