Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
24.06.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 24.06.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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877179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877179.aspx
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