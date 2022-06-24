Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alacak
24.06.2022 - 23:27 | Son Güncelleme: 24.06.2022 - 23:30
Türkiye Gazetesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 70 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istanbul aydın üniversitesi,
877251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877251.aspx
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