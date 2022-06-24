Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.
Uşak Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak
24.06.2022 - 23:33 | Son Güncelleme: 24.06.2022 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, 70 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : uşak üniversitesi,
877257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877257.aspx
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