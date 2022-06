Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu madde kullanımı aile, arkadaş ve iş ortamında problemler yaşanmasına, sosyal ortamdan dışlanma gibi sorunlarla birlikte ölümlere de neden olabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yayınladığı “2021 Narkolog Raporu”na göre erkeklerin yüzde 95,1’i, kadınların ise yüzde 4,9’u hayatında en az bir kere uyuşturucu kullandı. Rapora göre eğitim seviyesi düştükçe madde kullanımı da artıyor. Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yapılması gereken ilk adımın gençleri bilgilendirmek, sembol isimler belirleyerek bu isimlerle uyuşturucunun zararları konusunda toplumu bilinçlendirmek gerektiğini ifade ediyor.

BAŞLAMA YAŞI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Beyazyürek, uyuşturucuyla mücadele konusunun her gün gündemde tutulması gerektiğinin altını çizerek şunları söylüyor: Uyuşturucu ile mücadele konusu her yıl gündeme geliyor ama bu konunun daha sık ve her gün gündemde tutulması gerekiyor. Uyuşturucu kullanma, uyuşturucuya başlama yaşı gitgide düşmeye başladı. Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul, lise, üniversite dâhil toplumun her kesiminden bireylere yönelik uyuşturucuyla ilgili bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi gerekiyor. Otoriter tavırla sakın uyuşturucu kullanmayın, uyuşturucu zararlıdır, öldürür gibi mesajlar hiçbir şekilde genç insanları etkilemiyor. Uyuşturucuya karşı mücadelede gençler ve toplum tarafından beğenilen, rol model olarak görülen insanlar bu konuda sembol isimler olup bu çalışmaları destekleyebilirler.

