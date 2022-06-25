Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Güneş Önürme, 84 yaşında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için 2013’te Mesudiye Halk Eğitimi Merkezine başvurarak önce okuma-yazma öğrenen Önürme, ardından ilkokul, ortaokul ve son olarak da ocak ayında lise diplomasına kavuştu. Müracaatta bulunduğu YKS’ye Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesinde giren Önürme ile imtihan sonrası konuştuk. “Eşimi kaybettim, ardından o süreçte ne yapabilirim diyerek kendimi eğitime verdim” diyen Güneş Önürme şunları söyledi: Burada temel amacım okulu bırakan ve üniversiteye gitmeyi düşünmeyen çocuklara rol model olup, o azmimi görüp harekete geçmeleri istedim. İmtihan sonrası binlerce mesaj aldım, telefonlarım hiç susmuyor. Bir misafirim gidiyor, biri geliyor. Her kesimden tebrik mesajları yağıyor. Çok dua edip ‘inşallah üniversiteyi de bitirirsin’ diyorlar mutlu oluyorum. Sınav öncesi ve sınav esnasında herkes garip garip bakıyordu ama aldırış etmeden cesaretimi toplayım soruları çözdüm.

YER YER BOŞLUKLARIM VAR

Sınav kâğıdında boşluklarım yer yer var. Türkçe dersinde uzun paragraf sorularında biraz zorlandım. Benim sanata karşı çok ilgim var. En başından beri Güzel Sanatlar Fakültesinde okuma hayalim vardı. İnşallah alacağım puana göre bu belli olacak. Tercihlerde rehber hocalar bana destek olacak. İl dışına gitmem, ilk tercihim Ordu veya Mesudiye... 19 torunum var. Bütün ailem bu süreçte bana inanılmaz destek oluyor. Benim zamanımda okul konusunda şartlar iyi değildi. Kız çocuğu olmak ayrı bir sorundu. Gençlerin şu an imkânları var o hataya sakın düşmesinler. Her şey zamanında güzel.

Ordu'da 84 yaşındaki kadın üniversite sınavına girdi Ordu’da 84 yaşındaki Güneş Önürme Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.