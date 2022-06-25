Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitim yayıncılığı yapan dernekler atılan adımın yerinde olduğunu ancak yöntemi eleştirerek binlerce kırtasiye esnafının bu adımla kepenk kapatmak zorunda kalacağını iddia etti. 11 dernek/birlik bakanlığın doğrudan kitap dağıtmak yerine ‘Eğitim Kart’ projesini önererek şunları söyledi: Eğitim Kart, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yardımcı kaynak ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile MEB tarafından ihtiyacı olan ya da tüm öğrencilere dağıtılacak bir alışveriş kartı. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları yardımcı kaynak ve kırtasiye malzemelerini kendilerine en yakın kırtasiyeye ya da kitabevine giderek bu karta yüklenen para ile temin etme imkânı sunacak. MEB bu kadar kapsamlı ve ücretsiz bir şekilde kitap dağıtmaya devam ederse 8 bin civarında kitapçı, dağıtımcı ve tüm yayıncılar doğrudan büyük zarar görecek ve 80 bin kadar çalışan işsiz kalmakla karşı karşıya kalacak. Kâğıtçılık, matbaacılık ve kargoculuk gibi bileşen sektörler de zarar görecektir.

Bakan Özer duyurdu: Yardımcı kaynaklar ücretsiz dağıtılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

MEB duyurdu: Mayıs ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ve öğretmenlere destek sağlamak amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.