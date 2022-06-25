Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
Akdeniz Üniversitesi 25 öğretim üyesi alıyor
25.06.2022 - 16:24 | Son Güncelleme: 25.06.2022 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
877521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877521.aspx
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