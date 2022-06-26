Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
26.06.2022 - 17:25 | Son Güncelleme: 26.06.2022 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
877830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877830.aspx
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