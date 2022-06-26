Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
26.06.2022 - 17:30 | Son Güncelleme: 26.06.2022 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
877839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877839.aspx
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