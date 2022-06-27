Türkiye Gazetesi

Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin 4 milyon metrekare uygulama alanı olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle devam etti: Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep’te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık. Buradan ilk defa açıklıyorum. Türkiye’de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından ekmek fiyatı açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılmasının tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımadığını söyledi.