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Bakan Özer: 'Yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihe gömeceğiz
27.06.2022 - 10:58 | Son Güncelleme: 27.06.2022 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız. Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."
Etiketler : SONDAKİKA,
878058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/878058.aspx
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