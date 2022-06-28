Türkiye Gazetesi

Dünyadaki trendleri takip eden, öğrencisini merkeze alan ve öğrencisinin kişisel ve profesyonel gelişimini önemseyen MEF Üniversitesi inovatif eğitim sistemi ve yükseköğretimdeki yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. MEF’in kuruluşundan bu yana yürüttüğü öğrenci merkezli yeniliklere Coursera ile yapılan anlaşma ile bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye’de bir ilki temsil eden bu anlaşmayla MEF Üniversitesi, öğrencilerinin mezun olduklarında global iş dünyasına daha hazır ve değişimin öncülerinden olmalarını sağlayacak. MEF, önemli uluslararası profesyonel gelişim programı olan Coursera Kariyer Akademi’nin ücretini öğrencileri için ödeyecek, öğrencilerine ise ücretsiz olarak sunacak. MEFliler Coursera’dan 3 farklı başlık altında yararlanacak:

*1. Coursera Kariyer Akademi Sertfikaları’na MEFliler ücret ödemeden sahip olabilecek: Öğrencilere güncel olarak geçerli olan işlere istihdam yolları sunmak için beceriye dayalı, deneyimsel ve yenilikçi bir eğitim sunan Coursera Kariyer Akademi’deki tamamen Google, Meta, IBM gibi global şirketler tarafından hazırlanan profesyonel sertifikalar MEF Üniversitesinin lisans eğitimine dahil edildi.

*2. 400 Coursera Dersi lisans programına dahil edildi: MEFliler lisans eğitimleri süresince alacakları toplam seçmeli derslerin en az %20’sini açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından almaktadır. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen 200’ün üzerinde üniversite tarafından hazırlanan derslerin 200 adeti güz, 200 adeti de bahar dönemi için Coursera Dersi Kariyer Akademi’nin parçası olarak MEF Üniversitesi öğrencilerinin erişimine açılacak. MEFliler kaynakların güncelliği, zenginliği, kalitesi ve kişiselleştirilmiş öğrenme seçeneklerinden de faydalanarak sektörün hızlı değişimlerini ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetmek için eğitim alacaklar. Bu dersler ise MEF’te ders kredisi olarak sayılacak.

*3. MEFliler Coursera’nın Rehberli Projelerine ücret ödemeden erişebilecek: Öğrencilere pratik deneyim ve iş becerileri kazandırmaya yönelik olan 2300 adet rehberli projeye MEFliler erişim sağlayacak. Güncel ve global örneklerle mesleklerini deneyimleyebilecek.



DÜNYADA İLK VE TEK ÜNİVERSİTE

Coursera ile yapılan bu anlaşma ile ilgili MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin “Üniversitemiz, yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i 2014 yılından bu yana tüm programlarında uygulayan dünyadaki ilk ve tek üniversite. Kurulduğundan bu yana yükseköğretimde yürüttüğü öncü çalışmalar ile adından global olarak söz ettiriyor. Yapılan çalışmaların özünde hep öğrenci merkezli olma yaklaşımı var. Bu yaklaşıma Türkiye’de ilk olma gururuyla bir yenisini daha ekledik. Dünyanın en büyük online eğitim platformu Coursera ile yapılan anlaşmayla MEFliler Coursera Kariyer Akademi’ye erişim sağlayacaklar. Bu anlaşmayla MEF’te Google, Meta ve IBM gibi çok-uluslu şirketlerin sertifika programları ile daha iyi ve global ölçüde mezun istihdamı oluşturulmasını, global olarak hızla değişmekte olan iş yapısında uyumlu mezunlar yetiştirmeyi, yeni teknolojik ve dijital yetkinliklere olan ihtiyaç sürekli artarken öğrencilerimizi bu anlamda geliştirmeyi ve rekabetçi global standartlara hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.

YAPISI İLE ÇOK UYUMLU

Coursear’nın Kurumsal Başkan Yardımcısı (Vice President Enterprise EMEA) Anthony Tattersall “Öğrencilerin kariyer eğitimleri ve işe hazırlık sürecinde karşılaştıkları birçok zorluk bulunuyor. Özellikle öğrencilerde geleceğin talep gören meslek kollarıyla kariyer hedeflerini gerçekleştirme arasındaki bağlantının ve farkındalığın eksik olduğuna yönelik bir durum var. Biz de Coursera olarak bu konuda yaşanan eksiklikleri gidermek için Coursera Kariyer Akademi’yi başlattık. Dünyada ilk defa tüm programlarında Flipped Learning’i uygulayan MEF Üniversitesi’nin kuruluş yapısı Coursera’nın yapısı ile çok uyumlu. Takip ettiğimiz MEF Üniversitesi ile bu Coursera Kariyer Akademi anlaşması Türkiye için üniversite özelinde bir ilki temsil ediyor” dedi.