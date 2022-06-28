Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Nizip Belediyesi zabıta memuru alacak
28.06.2022 - 15:15 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Nizip Belediye Başkanlığı, zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
878562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/878562.aspx
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