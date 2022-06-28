Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28.06.2022 - 15:20 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
878568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/878568.aspx
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