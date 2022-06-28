Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (*Eczacı hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28.06.2022 - 15:22 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
878571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/878571.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER