Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28.06.2022 - 15:27 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
878577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/878577.aspx
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