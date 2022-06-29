Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili açıklama yaptı.

Özer, takvime göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz tarihleri arasında alınacağını söyledi.

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini aktaran Özer, sözlü sınavların 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini sonuçların ise 16 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.

ATAMA SONUÇLARI 1 EYLÜL'DE

Atama tercihlerinin 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Özer, atama sonuçlarının ise 1 Eylül'de açıklanacağını kaydetti.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun` ifadelerini kullandı. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. 20 bin öğretmen atama takvimine http://meb.ai/sxHBFd adresinden ulaşılabiliyor."

Rehber öğretmen alımı yapılacak Rehber öğretmen alımı yapılacak.

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