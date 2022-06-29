Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak
29.06.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 29.06.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879036.aspx
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