Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29.06.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 29.06.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879039.aspx
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