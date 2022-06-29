Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29.06.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 29.06.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879042.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER