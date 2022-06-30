Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 'www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı. Merkezi sınav başvurusu 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapılan sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Sınav sonuçları ile birlikte yayımlanan 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu'nda öğrencilerin sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 193

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

MATEMATİKTE BAŞARI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

SORU İPTALİ YOK

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

ÖSYM açıkladı: Sınav görevli ücretleri güncelleniyor ÖSYM Başkanlığı, 2022 yılı ikinci altı ayı için görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını duyurdu.