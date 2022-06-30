Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30.06.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 30.06.2022 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879447.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Motorine peş peşe indirim: Litresi 26 liraya düştü! Bir indirimde benzine bekleniyor (30 Haziran Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)
- Survivor finaline saatler kala Avatar Atakan’dan dikkat çeken paylaşım! Adem görmesin…
- Badmintonun altın raketi Neslihan Yiğit, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu