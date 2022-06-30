Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30.06.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 30.06.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879450.aspx
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