Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlara göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.07.2022 - 16:58 | Son Güncelleme: 01.07.2022 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879828.aspx
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