Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.07.2022 - 17:00 | Son Güncelleme: 01.07.2022 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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879834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879834.aspx
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